الزمالك يستبعد 4 لاعبين من مواجهة الترجي.. والفريق التونسي يتسلح بـ 60 ألف مشجع للثأر من الأبيض

كتب: ضياء السقا

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 4 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الـ8 بدورى أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في التاسعة مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب في القاهرة، قد انتهى بفوز الأبيض 3-1.

واستبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس لأسباب فنية.

وضمت القائمة 23 لاعبا جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.

على الجانب الأخر، كشفت تقارير صحفية تونسية أن السلطات الأمنية في تونس وافقت على حضور 60 ألف مشجع في مباراة الترجي المرتقبة ضد الزمالك.