كريستيانو رونالدو لا يزال يرغب في العودة إلى ريال مدريد

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كشف مصدر اعلامي مقرب من المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي جوفنتوس انه لا يزال يرغب في العودة مجددا الى اسبانيا و الدفاع عن الوان ريال مدريد الذي غادره صيف العام 2018 بعد تسعة مواسم قضاها معه اصبح خلالها الهداف التاريخي للنادي و لم يستبعد ان يرتدي الدون مرة اخرى قميص الابيض الملكي.
وحسب ما كشفه الاعلامي ايدو اغيري صديق رونالدو في البرنامج الاذاعي الشهير شيرينغيتو فان رونالدو لا تزال تتملكه رغبة في اللعب مجددا مع الميرنغي حيث قال ..اعرف بالتأكيد ان رونالدو لديه رغبة في العودة الى ريال مدريد لقد شهر بحنين مدريد عندما جاء الى السانتياغو بيرنابيو و كان متحمسا.
واضاف .. رونالدو الان يركز مع جوفنتوس لكن في عالم كرة القدم كل شيئ ممكن و لا يوجد أي شيئ مستحيل و لا احد يستطيع ان يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.
وشاهد رونالدو مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الاحد المنصرم في الدوري الاسباني من على المدرجات الخاصة بكبار الضيوف في السانتياغو بيرنابيو و حظي بتصفيقات حارة من قبل جماهير الريال بعدما استغل تاجيل مباراة فريقه جوفنتوس مع الانتير في الدوري الايطالي للتنقل الى اسبانيا لمتابعة الكلاسيكو الذي كان احد ابرز نجومه خلال الفترة بين 2009 و 2018 .
وبعد نحو عامين من رحيله عن النادي الملكي لا تزال الارقام و الانجازات التي حققها رونالدو شاهدة على بصماته في صناعة تاريخ كبير لريال مدريد خاصة بعدما سجل الفريق تراجعا لافتا بعد مغادرته و بالأخص في مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وغادر رونالدو اسوار السانتياغو بيرنابيو في اعقاب ثالث تتويج له على التوالي بلقب عصبة ابطال اوروبا صيف العام 2018 في صفقة بلغت قيمتها المالية اكثر من 100 مليون اورو بعدما شعر اللاعب بأنه لم يعد مرغوب فيه من قبل الادارة و خاصة الرئيس فلورنتينو بيريز على حد تصريحات لرونالدو.
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