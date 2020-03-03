الويفا خصص دقيقتين فقط للحديث عن فيروس كورونا

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كشفت تقارير اعلامية ان مناقشة قضية فيروس كورونا المستجد في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" لم تدم سوى دقيقتين فقط رغم ما يثار حول هذا الموضوع من جدل في مختلف الاوساط و على جميع الاصعدة بعد تزايد حالات الاصابة و الوفاة في البلدان الاوروبية وتأجيل مباريات عديدة خاصة في الدوري الايطالي و الدوري السويسري.

وحسب تقرير لصحيفة دايلي ميل البريطانية فان الويفا لا يرى في المعطيات الحالية المتعلقة بالفيروس تهديدا خطيرا لروزنامة المسابقات المحلية و القارية وفقا لتقارير الحكومات ومنظمة الصحة العالمية.

و تركزت مناقشات اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي على اختيار المباريات النهائية لمسابقاته القارية الخاصة بالاندية حتى العام 2023.

وبدا واضحا ان الويفا اراد من خلال تفادي تخصيص مناقشة مستفيضة لقضية كورونا طمأنة كافة الاطراف المعنية بالمنافسات الرسمية ان الامور تسير بشكل طبيعي من اجل تقليل حالة الذعر التي اصابت الجماهير بعد قرارات بتأجيل مباريات عدة في الدوري الايطالي و الحديث عن احتمال الغاء نهائيات امم اوروبا التي تنطلق في الثاني عشر يونيو القادم.

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