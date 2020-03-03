"دازون" تصبح رائدة عالمية في خدمات البث الرياضي التدفقي

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أعلنت شبكة "دازون" الرياضية لخدمات البث التدفقي الاثنين اطلاق اعمالها في نحو مئتي بلد ومنطقة، لتصبح اول خدمة رياضية تدفقية في الاحداث المباشرة.

وستقدم المنصة التي كانت متوافرة حتى الان في تسع دول، موادها أولا باللغة الانكليزية في رياضة الملاكمة، وفقا لبيان وصف بدء تشغيلها بانه "المرحلة الاولى" من التطوير العالمي.

وتغطي "دازون" المزيد من الرياضات في بلدان متواجدة فيها بالفعل، حيث تتحكم ببعض الالعاب الرائدة.

وتملك المنصة في كندا حقوق بث بطولة كرة القدم الاميركية "أن اف أل"، وقد حصلت اخيرا على جزء كبير من حقوق دوري ابطال اوروبا في كرة القدم داخل المانيا، في اتفاق يبدأ سريانه من موسم 2021 الى 2022.

وبوصولها الى مئتي بلد ومنطقة جديدة، ستعوّل المنصة على اتفاقها مع مروّجي الملاكمة، بينهم "غولدن بوي بروموشنز" مع الملاكم كانيلو الفاريز، "ماتش روم بوكسينغ يو أس اي" مع انطوني جوشوا و"جي جي جي بروموشنز" مع غينادي غولوفكين.

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وسيكون نزال بين بطل الوزن الثقيل المكسيكي ساول "كانيلو" الفاريز، المتوج باربعة اوزان مختلفة حتى الان، بمواجهة خصم لم يعلن عنه بعد، أول حدث متاح على "دازون" في 2 ايار/مايو المقبل.

وستكلف الاشتراكات بين 5 و15 دولارا اميركيا في الشهر الواحد، بحسب الاسواق، وفقا لمصدر متابع للمسألة.

وقال ان الخدمة تخطط لتقديم نزالات "في نهاية كل اسبوع"، مضيفا ان الشبكة تملك 8 ملايين مشترك راهنا.

وفي ظل تزايد مساحة البث التدفقي، يواجه نقل الاحداث الرياضية تحديين رئيسيين: حقوق النقل المباعة عادة الى دول وليس عالميا، والحاجة الى منصة قادرة تقنيا على استيعاب ملايين المشاهدين لمباراة واحدة مباشرة.

وسقطت عدة منصات ضحية لهذه القيود في كاس العالم الاخيرة في روسيا عام 2018، بينها شبكتا "اي اس بي ان" الاميركية و"بي بي سي" البريطانية.