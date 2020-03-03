أفضلية ليوفنتوس ونابولي لبلوغ نهائي كأس ايطاليا

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يملك كل من يوفنتوس ونابولي الأفضلية في بلوغ نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم عندما يستضيف الاول ميلان والثاني انترميلان في اياب نصف النهائي الاربعاء والخميس تواليا.

وكان يوفنتوس عاد بتعادل صعب للغاية من ارض سان سيرو عندما ادرك له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الاخيرة من المباراة التي خاض ميلان الدقائق العشرين الاخيرة منها بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز.

واعلن يوفنتوس الاثنين ان مباراته ضد ميلان ستكون مغلقة بوجه المشجعين القادمين من المناطق الاكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبرر يوفنتوس في بيان له قراره بمرسوم تبنته الحكومة الايطالية الاحد حول اجراءات مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل المنظم لمشجعين من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن من آذار/مارس.

ولفت بيان النادي إلى أنه سيُطلب من جميع حاملي التذاكر إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى المكان الذي يعيشون فيه.

وأشار إلى انه في حال كانت للمنظمين شكوك حول مكان اقامة المشجعين الفعلية، فسوف يُحرمون من دخول الملعب.

وطلب البيان من الجماهير الحضور باكرا لتسهيل تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الملعب.

ولا يقدم فريق "السيدة العجوز" عروضا جيدة في الاونة الاخيرة وقد سقط امام ليون الفرنسي صفر-1 في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، فتعرض مدربه ماوريتسيو ساري القادم اليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي الانكليزي الى انتقادات حادة، واشارت بعض التقارير الصحافية الى امكانية اقالته في حال الخروج على يد ليون ايابا والاستعانة بمدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو اليغري ولو لفترة موقتة.

ومرة جديدة ستكون الانظار مشدودة نحو المواجهة بين رونالدو والنجم المخضرم في صفوف ميلان السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

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ولم يخسر ميلان منذ مطلع العام الحالي سوى مرة واحدة وكانت في مباراة الدربي ضد انترميلان.

ويقف التاريخ الى جانب يوفنتوس لان ميلان لم يفز عليه في مسابقة الكأس منذ 35 عاما.

في المقابل، يدخل نابولي المتجدد بقيادة مدربه جينارو غاتوزو مباراته على ارضية ملعبه "سان باولو" مرشحا قويا لبلوغ النهائي بعد ان عاد بفوز ثمين ذهابا في ميلانو بهدف وحيد.

واستلم غاتوزو تدريب الفريق الجنوبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي خلفا لكارلو انشيلوتي المقال من منصبه ونجح الفريق بقيادته بالصعود الى المركز السادس محليا وقدم اداء جيدا في مواجهة برشلونة في المباراة التي انتهت بتعادلهما 1-1.

البرنامج

الاربعاء:

يوفنتوس - ميلان (45ر19 ت غ) الذهاب 1-1

الخميس:

نابولي - انترميلان (45ر19 ت غ) الذهاب 1-صفر