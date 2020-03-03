ميامي يحتوي يانيس وخسارة مفاجئة لروكتس في نيويورك

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كشر ميامي هيت عن انيابه قبل الادوار الاقصائية "بلاي اوف" وتفوق الاثنين على متصدر الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة ميلووكي باكس 105-89.

وفي ظل تألق البديل جاي كراودر صاحب 18 نقطة، نجح لاعبو هيت في اغلاق المنافذ على ضيوفهم، خصوصا افضل لاعب في الدوري للموسم الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 13 نقطة فقط في 31 دقيقة.

وهذه الخسارة التاسعة فقط لميلووكي في الدوري مقابل 52 فوزا، علما بانه ضمن التأهل الى البلاي اوف، فبقي متصدرا للدوري بفارق كبير عن اقرب منافسيه لوس انجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية (46-13).

وكان يانيس سجل 41 نقطة خلال فوز فريقه الاخير على تشارلوت هورنتس 93-85 الاحد، محققا فوزه السادس تواليا. ونادرا ما يحقق "الوحش اليوناني" متابعات (15) أكثر من عدد نقاطه في مباراة واحدة.

قال يانيس "فريقهم يلعب بقوة وهذا ما قاموا به الليلة. لم تكن قاسية بالنسبة لي فقط، بل للجميع (في فريقنا)".

وساهم الفوز في تعزيز ميامي هيت مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 39 فوزا و22 خسارة، وذلك بعد شهر شباط/فبراير الذي مني خلاله بسبع خسارات مخيبة في عشر مباريات.

وقدم ميامي اداء جماعيا لافتا، ونجح ستة من لاعبيه بتسجيل عشر نقاط او اكثر، وبرز منهم جيمي باتلر صاحب 18 نقطة و7 تمريرات حاسمة والشاب بام اديبايو مع 14 نقطة و13 متابعة.

قال نجمه باتلر "هكذا نريد ان نلعب طوال الوقت. هذا ما نجحنا في تحقيقه الليلة"، متحدثا عن افضل اداء دفاعي لفريقه هذا الموسم.

اما مدربه اريك سبولسترا، فرأى ان فريقه قدم اخيرا لعبا دفاعيا كان يؤمن بقدرته على تحقيقه "عملنا كثيرا على ترجمة لحظات كهذه. لكن لا اقول اننا قادرون بانتظام على كبح جماح فرق كبيرة هجومية تحت تسعين حاجز نقطة".

تابع "لكن الليلة ركزنا كثيرا والتزمنا احتراما للخصم الذي واجهنا. كانت احدى افضل مبارياتنا طوال الموسم".

في المقابل، وفي ظل اكتفاء النجم الاخر كريس ميدلتون بتسجيل 12 نقطة، كان بروك لوبيز الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة، في ظل نجاح يانيس بست تسديدات فقط من أصل 18.

وكان باكس خسر مباراته الثانية في الموسم على ارضه ضد ميامي تحديدا 131-126 بعد التمديد، وهما سيلتقيان للمرة الثالثة على ارض باكس في 17 اذار/مارس الجاري.

- روكتس يسقط في نيويورك -

وعلى غرار ميلووكي، سقط هيوستن روكتس على ارض نيويورك نيكس بفارق نقطتين 123-125 على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" الشهير.

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وكان روكتس منتشيا من خمسة انتصارات متتالية أظهر فيها تماسكا دفاعيا، لكنه سقط على ارض نيكس الذي يقدم موسما كارثيا وصعد الى المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية (19-42).

وتخلف روكتس بفارق 21 نقطة عن خصمه في الربع الثالث، وبدأ بتقليصه.

وكان نجمه جيمس هاردن افضل مسجل في المباراة مع 35 نقطة، لكن نصفها تقريبا جاء من خط الرميات الحرة واكتفى بثماني محاولات من اصل 22.

واضاف لروكتس صاحب المركز الرابع في المنطقة الغربية (39-21) الموزع راسل وستبروك 24 نقطة و9 متابعات، فيما كان آر جاي باريت افضل مسجل لنيكس مع 27 نقطة، ليمنح الفوز الاول لرئيس الفريق الجديد ليون روز.

وسجل وستبروك كرة ساحقة "دانك" صاخبة قلصت الفارق الى 119-121 قبل 1,27 دقيقة على نهاية الوقت، بيد انه اهدر التسديدة الاخيرة لمعادلة الارقام.

وقال مدرب روكتس مايك دانتوني ان فريقه لم يكن جاهزا ذهنيا للمباراة بعد تخطيه بوسطن الاحد بعد تمديد الوقت "فزنا في مباراة كبيرة على بوسطن ولم نكن جاهزين هنا للعب في أول 20دقيقة. لعبوا جيدا لكننا افتقدنا للحيوية في الارباع الثلاثة الاولى".

تابع "عندما لا يكون لديك الخوف او القوة المناسبتين تحدث أمور مماثلة، وهكذا بدأوا باسقاط الكرات. أمنحهم الفضل وقد لعبوا جيدا".

وفي الصراع على مراكز المقدمة في المنطقة الغربية، حقق يوتا جاز الخامس (38-22) فوزه الثاني تواليا على مضيفه كليفلاند كافالييرز المتواضع 126-113، قيما سقط دالاس مافريكس السابع (37-25) للمرة الثانية تواليا على ارض شيكاغو بولز 109-107.

في المباراة الاولى، قاد الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش (28 نقطة) يوتا الى تحقيق الفوز، واضاف له لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 20 نقطة و9 متابعات، فيما كان كولين سيكستون الافضل لدى الخاسر مع 32 نقطة.

واصبح جاز على بعد فوز واحد من هيوستن روكتس الرابع.

وفي الثانية، تأثر دالاس لغياب اللاتفي كريستابس بورزينغيس وسيث كوري، فافتقد للحلول الهجومية للتفوق على شيكاغو، خصوصا في نهاية اللقاء.

وبعد عودته من اصابة في ابهامه، سجل النجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش 23 نقطة و9 تمريرات حاسمة لمافريكس، واضاف تيم هارداوي جونيور 26 نقطة لم تكن كافية لانتشال دالاس.

لكن بولز كان الانجع في اللحظات الاخيرة وسجل ستة من لاعبيه 10 نقاط او اكثر.

وبقي دالاس سابعا في المنطقة الغربية متساويا بعدد الانتصارات مع اوكلاهوما السادس، لكن متقدما بفارق كبير على مفيس غريزليز الثامن (30-31).