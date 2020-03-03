شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو الزمالك يرتدون كمامات فى مطار القاهرة خوفا من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص بعض لاعبى الزمالك على ارتداء "كمامات" أثناء تواجدها فى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال، خوفا من فيروس "كورورنا" المنتشر فى العالم مؤخراِ.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كل من : محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم امام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، احمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد اوناجم، اشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، اسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين افريقيا.

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وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.