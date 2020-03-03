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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيفا يشترط توقيع "تعهد نزاهة" قبل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، 30 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو واتحاد الكرة يطلب 50 ألفا.
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 24 مارس استعدادا لمباراتى توجو
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-24-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88/4654403
كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى سينضم للمنتخب يوم 24 مارس الجارى للمشاركة مع المنتخب فى مباراتى توجو، خاصة أن صلاح من الأعمدة الأساسية للمنتخب.
30 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو.. واتحاد الكرة يطلب 50 ألفا
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8/4654707
حددت الجهات الأمنية 30 ألف مشجع لحضور مباراة منتخب مصر أمام توجو يوم 26 مارس المقبل على ستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
ماير يكشف تطورات إصابة حمدى فتحى
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89/4655402
تسلم الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدى فتحى، من الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له خياطة غضروف الركبة فى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى.
فيفا يشترط توقيع "تعهد نزاهة" قبل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9/4655333
اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.
صور.. الحكم الدولى محمود البنا يتعرض لحادث سير وتحطم سيارته
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87/4655235
أنقذت العناية الألهية الحكم الدولى محمود البنا من الموت بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أدي إلى تحطيم سيارته
الأهلى يناقش تعديل عقد محمد الشناوى
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89/4653948
فى سعيها للحفاظ على عناصر القوام الأساسى تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة بعض الملفات الكروية الهامة، التى يأتى من ضمنها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق، ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والذى شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق، ودخلت عددة أندية أوروبية وخليجية فى مفاوضات لضمه، إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعا نظراً للحاجة لخدماته، وهو الأمر الذى وافق عليه الحارس الدولى، مما دفع لجنة التخطيط لترضية اللاعب بالشكل اللائق.
المنتخب يفاضل بين متولى وربيعة تحسباً لغياب حجازى
https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89/4654397
يترقب الجهاز الفنى للمنتخب مصير أحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزى ومدي جاهزيته لمباراتى توجو خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب مع ناديه الإنجليزى، بشد فى العضلة الخلفية وهو ما يجعل هناك صعوبة فى استدعائه للمعسكر المقبل.
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