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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيفا يشترط توقيع "تعهد نزاهة" قبل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، 30 ألف مشجع فى مباراة مصر وتوجو واتحاد الكرة يطلب 50 ألفا.

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كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى سينضم للمنتخب يوم 24 مارس الجارى للمشاركة مع المنتخب فى مباراتى توجو، خاصة أن صلاح من الأعمدة الأساسية للمنتخب.

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حددت الجهات الأمنية 30 ألف مشجع لحضور مباراة منتخب مصر أمام توجو يوم 26 مارس المقبل على ستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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تسلم الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدى فتحى، من الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له خياطة غضروف الركبة فى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى.

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اشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

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أنقذت العناية الألهية الحكم الدولى محمود البنا من الموت بعد تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة أدي إلى تحطيم سيارته

https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89/4653948

فى سعيها للحفاظ على عناصر القوام الأساسى تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة بعض الملفات الكروية الهامة، التى يأتى من ضمنها تعديل عقود بعض لاعبى الفريق، ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والذى شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق، ودخلت عددة أندية أوروبية وخليجية فى مفاوضات لضمه، إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعا نظراً للحاجة لخدماته، وهو الأمر الذى وافق عليه الحارس الدولى، مما دفع لجنة التخطيط لترضية اللاعب بالشكل اللائق.

https://www.youm7.com/story/2020/3/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89/4654397

يترقب الجهاز الفنى للمنتخب مصير أحمد حجازى لاعب وست بروميتش الإنجليزى ومدي جاهزيته لمباراتى توجو خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها اللاعب مع ناديه الإنجليزى، بشد فى العضلة الخلفية وهو ما يجعل هناك صعوبة فى استدعائه للمعسكر المقبل.