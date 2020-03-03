شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك لـ"أون تايم سبورت": أتمنى انضمام مصطفى محمد للنادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، عن رغبته في انتقال مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك إلى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وقال مبروك في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إنه يتمنى انضمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الى القلعة الحمراء، ردا على سؤاله عن اللاعب الذى يتمنى انضمامه للأهلى الفترة المقبلة، حيث قال :" مصطفى محمد نموذج لرأس الحربة وسيكون له مستقبل مميز سواء مع ناديه او المنتخب" .

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يعتبر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب الأولمبى، من أبرز الأوراق الرابحة التى تراهن عليها جماهير القلعة البيضاء، خاصة الضربات الرأسية التى يتميز بها، ويحتل اللاعب قائمة هدافى الفريق فى أفريقيا، حيث شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى العام، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك مهاجم الزمالك فى 10 لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالها 6 أهداف ليحتل بها المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة، خلف جاكسون موليكا لاعب مازيمبى صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفاً.

وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.