شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إرسال بطاقة النقاز لسودوفا الليتوانى بعد رفع اسمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر باتحاد الكرة أنه تم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق إلى ناديه الجديد سودوفا بطل ليتوانيا.

وأوضحت المصادر أنه تم إرسال البطاقة الدولية الأصلية الخاصة باللاعب إلى الاتحاد الليتوانى لكرة القدم، وبالتالى ناديه الجديد، ولم يتم استخراج بطاقة مؤقتة له.

وفسرت المصادر سبب إرسال البطاقة الدولية الأصلية إلى أن الزمالك رفع اسم حمدى النقاز من القائمة، وأصبح لاعبا حرا، وبالتالى لا توجد أزمة فى إرسال البطاقة الدولية له لأى ناد، بعكس الحالة فى قضية محمود كهربا عندما رفض اتحاد الكرة إرسال بطاقته إلى أفيس البرتغالى، حيث كان اللاعب قد هرب للبرتغال وكان مقيدا فى الزمالك.

وكان حمدى النقاز قد هرب من الزمالك وأعلن فسخ تعاقده من جانب واحد، ما دفع مسئولو الأبيض لرفع اسمه من القائمة البيضاء ليتم قيد لاعب آخر بدلا منه فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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وكان النقاز قد أكد أنه يسير بخطى ثابتة مع فريقه الذى يرتبط معه لنهاية الموسم الحالى، على أن يبحث خوض تجربة جديدة فى الصيف المقبل.

وقال النقاز فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "مش عايز أتكلم بخصوص عقدى مع الزمالك ولم أفتعل مشكلة داخل النادى، ولو عايز أهرب كنت هربت بعد ما جالى عرض كبير من فريق سعودى بعد السوبر المصرى السعودى، ولكنى رفضته لأن الأمور كانت مستقرة وقتها بالزمالك".

وأردف النقاز: "متواصل مع فرجانى ساسى وعلى معلول وبالأخص محمود علاء وهو زى أخى، وربنا مع الزمالك فى مباراة الترجي برادس وربنا ينصرهم".

وعن حقيقة انتقاله للأهلى مع بداية الموسم المقبل، علق النقاز: "والله الحقيقة لسه مفيش حاجة ومين يقدر يرفض الأهلى لأن زيه زى الزمالك والنجم والترجى، ولو فيه حاجة مش هقفل الباب على أى نادى ولو فيه حاجة ربنا يسهل، ومتصورش لو لاعب محترف يرفض اللعب للأهلى لأنه من أكبر الفرق فى القارة".