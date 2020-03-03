شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقر إقامة الأهلى فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو لمقر إقامة فريق الأهلى بمدينة بريتوريا التى تستضيف مباراة صن داونز عصر السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويقيم الأهلى فى فندق يبعد عن ملعب التدريب قرابة 25 دقيقة و30 دقيقة عن ملعب المباراة.

وخلد لاعبو الأهلى للراحة بعدما انتهوا من تناول وجبة الإفطار، اليوم الثلاثاء، بفندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وبدأ لاعبو فريق الأهلى تناول وجبة الأفطار من الثامنة والنصف وخلدوا للراحلة في غرفهم قبل تناول وجبة الغذاء المقرر لها الحادية عشر والنصف من صباح اليوم ثم التحرك إلى ملعب الجامعة الذى سيتدرب عليه الفريق في الثالثة من عصر اليوم وهو نفس توقيت المباراة، وجاءت وجبة الإفطار خفيفة عبارة جبن ومربى وبيض بجانب الفاكهة.

ويقوم الشيف محمد الدالي الذى اصطحبه الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا بتجهيز وجبات الفريق على مدار اليوم في قاعة مُخصصة للاعبين من أجل تناول الوجبات فيها بعيداً عن مطعم الفندق.

وكان الأهلى قد اكتفى بخوض أول مران له بجنوب أفريقيا على إحدى الحدائق التى تبعد أمتارا قليلة عن فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا التى تحتضن مباراة صن داونز المرتقبة، والمقرر لها الثالثة عصرالسبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.



مقر اقامة الاهلى