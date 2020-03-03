شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى تعديلا على ملعب التدريب وفايلر يسبق الفريق لمعاينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تعديلا على الملعب الذى ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز التى تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى.

واستقر الجهاز الإدارى على خوض مران الفريق ابتداء من اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا بدلا من ملعب كلية التكنولوجيا فى مدينة بريتوريا.

ووضع رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات التى تقام فى الصالة عصرا حتى موعد مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، فيما حرص رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التوجه مبكرا إلى ملعب التدريب فى مدينة بريتوريا، الذى يستضيف تدريبات الفريق ابتداء من اليوم.

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وسبق فايلر وجهازه المعاون، الفريق فى الوصول إلى ملعب التدريب بنصف ساعة، لمعاينة الملعب، ويؤدى الأهلى مرانه اليوم على مجمع ملاعب الجامعة فى بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر السبت المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وسيطرت حالة من القلق الشديد على جماهير النادى الأهلى ومسئوليه، تجاه الحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى يقود مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لما يحمله الحكم الشهير من فأل غير سعيد للأهلى وجماهيره؛ نظرا لارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتائج بعض المباريات التى قادها للأهلى فى مسابقات دورى الأبطال الأفريقى خلال السنوات الماضية.