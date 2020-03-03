شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حراس مرمى وعودة أوباما فى قائمة الزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل إلى تونس لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من : محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم امام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، احمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد اوناجم ، اشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، اسلام جابر .

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فيما استبعد كارتيرون كلا من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين أفريقيا.

وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.