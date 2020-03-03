سوبر كورة يكشف لماذا لن يتم تطبيق الـvar فى الدورى المصرى هذا الموسم؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكك مصدر مسئول باتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى، كما تم الإعلان مؤخرا من قبل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

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وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى، لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري الذي ينطلق 9 مارس الجارى.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا في الدور الثانى من عمر الدورى العام ، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.