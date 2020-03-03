شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتعهد للأهلى بتذليل العقبات قبل موقعة 7 مارس فى بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار ترون ملوتو، مدير نادى صن داونز الجنوب أفريقى، مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مدينة بريتوريا، للتنسيق مع الجهاز الإدارى بالنادى، قبل مواجهة الفريقين التى تقام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

والتقى مسئول نادى صن داونز سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى وسمير عدلى المدير الإدارى ومحمد أسامة إدارى الفريق للحديث عن الجوانب الإدارية المتعلقة بموعد ومقر الاجتماع الفنى والمران الأخير للأهلى، وكل الأمور المتعلقة بالنواحى التنظيمية لمواجهة السبت والتى تخص فريق الأهلى، والاطمئنان على عدم وجود أى عقبات أمام البعثة وتعهد مسئول نادى صن داونز بتذليل العقبات امام بعثة الأهلى، خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء حرصوا على توفير سبل الراحة أمام بطل جنوب أفريقيا فى مباراة الذهاب بالقاهرة السبت الماضى، والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

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وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاطمئنان على كل الترتيبات منذ وصول البعثة إلى موعد مباراة السبت.

وسيطرت حالة من القلق الشديد على جماهير النادى الأهلى ومسئوليه، تجاه الحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى يقود مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لما يحمله الحكم الشهير من فأل غير سعيد للأهلى وجماهيره؛ نظرا لارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتائج بعض المباريات التى قادها للأهلى فى مسابقات دورى الأبطال الأفريقى خلال السنوات الماضية.