مصدر: الإصابة أبعدت عبد الله جمعة عن مباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق الزمالك أن الإصابة وراء غياب الظهير الأيسر بالفريق عبد الله جمعة عن مباراة الترجي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، لحساب إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة الزمالك التي ستسافر إلى تونس اليوم الثلاثاء، ولم تعرف هذه القائمة تواجد عبد الله جمعة.
وقال مصدر في الجهاز الفني للزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم، إن اللاعب اشتكى من إصابة وأخطر الجهاز الفني بعدم قدرته على السفر والمشاركة، وهو ما جعل الجهاز الفني يرفض إدراجه في القائمة خاصة وأن الجهاز الفني لا يريد اصطحاب سوى العناصر الجاهزة على الصعيد الفني والبدني.
وسيخسر الزمالك أيضا جهود مدافعه محمد عبد الغني الذي أبعدته الإصابة عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الزمالك أمام الترجي ستقام على الملعب الأولمبي برادس في حضور السعة الاستيعابية الكاملة للملعب وفقًا للأنباء الواردة من تونس.
وكان الزمالك قد تمكن من الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في ستاد القاهرة الجمعة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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