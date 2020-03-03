كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر مساء اليوم لتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي. ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. واستطاع الزمالك الفوز ذهابا في القاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد. وعاد لقائمة الفريق يوسف أوباما، فيما استبعد عبدالله جمعة، وكريم بامبو، وعمر السعيد، وكذلك استمر غياب محمد عبدالغني. وضمت القائمة 23 لاعبا جاءت كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي. الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن. وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر. الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.

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