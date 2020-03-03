تحقيق وتهديد.. لماذا استقال خليفة عمرو فهمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، تقدم السكرتير العام المغربي معاذ حجي باستقالته، وهو ما سيكشف يلا كورة كواليسه في هذا التقرير.

كاف كان قد قرر تعيين حجي في منصب السكرتير العام بعد قرار الإطاحة بالمصري الراحل عمرو فهمي من جانب المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي.

وكانت شركة المحاسبة العالمية PWC قد قامت خلال الفترة الماضية بمراقبة الوضع في كاف بعد طلب من الفيفا وتناولت وسائل أنباء عالمية أن التقرير جاء حافلاً بالمخالفات المالية وهو ما نفاه الكاف من خلال بيان رسمي صدر أثناء الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي في المملكة المغربية.

كاف قال فيه بيانه الصادر يوم 14 فبراير الماضي أنه خاطب PWC من أجل حضور الاجتماع لكنهم لم يرسلوا أي مندوب.

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مصدر في كاف قال لمصراوي، يوم الاثنين: "وفد من PWC حضروا خلال الساعات الماضية وقرروا التحقيق فيما يخص الأمور المالية في الكاف وهذه هي المرة الثانية لهم في الكاف، لكن كان هناك فرق بين الزيارة الأولى والثانية، الزيارة الأولى كانت الأمور تتم بشيء من الود بعكس المرة الثانية والتي شهدت تواجد مندوبين على مستوى أعلى من الزيارة الأولى بالإضافة إلى صرامة كبيرة في التعامل."

المصدر أضاف: "وفد pwc التقى حجي وكانت بداية الحديث أنه هناك عقوبات كبيرة ستكون عليه بشكل مباشر في حالة عدم التعاون، العقوبات قد تصل إلى الإيقاف من جانب الفيفا لمدة لن تقل عن أربع سنوات."

المصدر كشف أن معاذ قام بالاتصال بأحمد أحمد والذي لا يتواجد في الوقت الحالي في مصر، وطلب معاذ من العاملين في كل إدارات كاف بالتعاون مع PWC على أكمل وجه قبل أن يُغادر مقر الاتحاد.

مصدر أخر كشف أن حجي قرر الرحيل عن كاف قبل أن يُغادر المقر وأخبر مقربين منه أنه مريض ولن يعود في القريب العاجل وكان يكتفي برد قصير على الرسائل : "أنا مريض."

وجاءت استقالة معاذ حجي لتزيد الأمور سوءً داخل مقر كاف الذي يترقب اجتماعًا للمكتب التنفيذي في شهر أبريل المقبل.