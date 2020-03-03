"مباراة ليفربول وأتلتيكو قد تتأثر".. تقارير: يويفا يراقب مخاوف فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة ليفربول إيكو إن الاتحاد الأوروبي يراقب عن قرب الموقف المرتبط بشأن مخاوف انتشار فيروس "كورونا".

وانتشر فيروس "كورونا" على نطاق واسع، وتسبب في وفاة الكثيرين بجميع أنحاء العالم، حتى بات الوباء يمثل خطرًا حقيقيًا على مختلف المستويات ووصل صداه إلى الملاعب الرياضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" وفقًا لمصدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن يويفا يأخذ الموقف على محمل الجد وعلى اتصال دائم بجميع الأندية المشاركة في البطولة.

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وقال متحدث باسم يويفا للصحيفة: "نأخذ الموقف المرتبط بفيروس كورونا بجدية بالغة، نراقب الوضع عن قرب ونتواصل مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الوطنية".

وقالت "ليفربول إيكو" إن انتشار الفيروس قد يؤثر على منافسات دوري أبطال أوروبا التي ستستأنف فعالياتها الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في الحادي عشر من مارس الجاري في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، بينما يحل توتنهام ضيفًا على لايبزيج الألماني في اليوم ذاته، أما مانشستر سيتي فسيستقبل نظيره ريال مدريد الإسباني في السابع عشر من مارس، بينما يحل تشيلسي ضيفًا على بايرن في الثامن عشر من الشهر ذاته.