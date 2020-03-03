اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو أن اليابان تدرس تأجيل الأوليمبياد إلى نهاية عام ٢٠٢٠ ، بعد سوء الأحوال في اليابان وتفشي فيروس كورونا . كورونا . وقالت رئيسة اللجنة المنظمة لأوليمبياد أن اليابان سوف تتخذ القرار النهائي بشأن تأجيل الحدث أو الإبقاء عليه خلال الشهرين القادمين . الإبقاء عليه خلال الشهرين القادمين . الجدير بالذكر أن انتشار فايروس كورونا تسبب في تعطيل مسيرة النشاط الرياضي في الكثير البلدان حيث شهدت الأيام الأخيرة تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا .

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