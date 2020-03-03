فايلر يعاين ملعب تدريبات الأهلي في جنوب أفريقيا

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه مبكرًا إلى ملعب التدريب في مدينة بريتوريا، الذي يستضيفتدريبات الفريق ابتداء من اليوم.
وسبق فايلر وجهازه المعاون، الفريق في الوصول إلى ملعب التدريب بنصفساعة، لمعاينة الملعب.
ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على مجمع ملاعب الجامعة في بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
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