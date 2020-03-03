لغيابه عن قائمة مواجهة الترجي.. جماهير الزمالك تسأل" فين عبد الله جمعة"

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد إعلان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، عن قائمة الفريق التي ستسافر مساء اليوم الثلاثاء، إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

إقرأ أيضًا.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي في دوري الأبطال

ودشن جماهير الزمالك، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عصر اليوم الثلاثاء، هاشتاج بعنوان" عبد الله جمعة"، ظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد

غيابه عن القائمة المباراة النارية القادمة أمام بطل تونس.

في البداية عبر أحد المشجعين، عن استيائه لاستبعاد عبد الله جمعة، قائلاً:" أكتر ماتش محتاجين فيه عبدالله جمعة، هو ماتش الترجي في رادس، محتاح تلعب بعبد الشافي، وعبدالله عشان تقفل الجبهة الشمال دي على قد ما نقدر، ونحيه اليمين حازم إمام وزيزو".

وتابع مشجع آخر:" غياب عبدالله جمعة وعبدالغني في أكتر وقت محتاجينهم فيه، وجودهم على الدكه

كان هيفرق معانا جدًا".

بينما غرد أحد جماهير الزمالك، قائلاً:" زعلان جدًا على عبدالله جمعة، وأنه مش في القايمة، وزعلان أكتر على حوار اللياقة البدنية، وأنه مش وقته.. فين أيامك يا جروس !".

Advertisements

ضمت القائمة الزمالك، كلًا من:

- محمود عبدالرحيم جنش- محمد عواد- محمد أبوجبل - محمد صبحي، في حراسة المرمى.

- محمود علاء- محمود الونش- محمد عبدالسلام- حازم إمام- أحمد عيد- محمد عبدالشافي، في خط الدفاع.

- طارق حامد- فرجاني ساسي- محمد حسن- أحمد سيد زيزو- يوسف إبراهيم أوباما- محمد أوناجم- أشرف بن شرقي- شيكابالا- مصطفى فتحي- إسلام جابر- محمد عنتر، في خط الوسط.

- مصطفى محمد – كاسونجو، فى خط الهجوم.