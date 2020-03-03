الصيد يحقق مراكز متقدمة في الكاراتية ببطولة الجمهورية

حصد لاعبو ولاعبات الكاراتيه بصيد القطامية مراكز متقدمة فى منافسات بطولة الجمهورية والتى اقيمت فعالياتها بستاد القاهرة ، حيث فاز فريق الكاتا تحت 15 سنة بنات بالمركز الثالث . فريق الكاتا تحت 15 سنة بنات بالمركز الثالث . وضم الفريق اللاعبات شاهيناز رامى وجنة تامر ومريم احمد وفريدة شريف. وجنة تامر ومريم احمد وفريدة شريف. كما حقق فريق الكاتا تحت 16 سنة بنين المركز السابع بفريق يضم اللاعبين زياد عمرو وزياد سامر ومايكل سمير ويوسف وليد.

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