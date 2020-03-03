محمود البنا بعد الحادث: أنا بخير وأشكر الجميع

أكد الحكم الدولي محمود البنا، أنه بحالة جيدة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الساعات الماضية.

قال البنا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى كل الأصدقاء الأعزاء..

الحمد لله والشكر لله.. أحب

اطمئن الجميع أنا بخير والحمد لله بعد حادث الأمس...

وبشكر كل الناس اللى كلمتنى وسألت عليا، سواء تليفونيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعى".