أكد الحكم الدولي محمود البنا، أنه بحالة جيدة بعد الحادث الذي تعرض له خلال الساعات الماضية.
قال البنا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى كل الأصدقاء الأعزاء..
الحمد لله والشكر لله.. أحباطمئن الجميع أنا بخير والحمد لله بعد حادث الأمس...
وبشكر كل الناس اللى كلمتنى وسألت عليا، سواء تليفونيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعى".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود البنا بعد الحادث: أنا بخير وأشكر الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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