سموحة يمد منطقة الإسكندرية لكرة اليد بالكوادر الفنية والإدارية

يواصل نادي سموحة إمداد المنتخبات الوطنية وكذلك منتخبات المناطق بالكوادر الفنية والإدارية في مختلف اللعبات . وأرسل مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكرة اليد خطابا لنادى سموحة أكد خلاله أنه سيتم بدء تكوين منتخبات الناشئين والناشنات وذلك في إطار الاهتمام بتنمية المواهب ورفع المستوى الفني للاعبي فرق أندية المحافظة . لنادى سموحة أكد خلاله أنه سيتم بدء تكوين منتخبات الناشئين والناشنات وذلك في إطار الاهتمام بتنمية المواهب ورفع المستوى الفني للاعبي فرق أندية المحافظة . وقالت منطقة الاسكندرية في خطابها أنه وقع الاختيار على إداريي نادي سموحة : محمد جمعة وحميدة عبد الحميد إداري منتخب ۲۰۰۹ ناشئين .

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