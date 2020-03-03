كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستسافر مساء اليوم إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي، يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ضمت القائمة كلًا من:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

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محمود علاء - محمود الونش - محمد عبدالسلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي

في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم.