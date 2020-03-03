زمالك ٢٠٠٠ يهزم الوراق بسباعية في بطولة الجيزة

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ على فريق الوراق بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملاعب الناشئين بالنادي،في الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري منطقة الجيزة.
أحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من حسن علي "صاروخ"أربعة أهداف، أحمد متولي، محمد المالح، أحمد توبة، هدف لكل منهم.
يقود الفريق المدير الفني رفاعي محمد، ويعاونه كل من محمد حسن مدربًا، وأسامة عبدالله مدربًا مساعدًا، ومحمد جمال المشرف الفني، وحمدي يوسف إداري الفريق.
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