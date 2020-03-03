محمد شحاتة يتقدم باستقالته من مجلس إدارة نادي المنيا

تقدم محمد أحمد شحاتة، عضو مجلس إدارة نادي المنيا "تحت السن" باستقالة رسمية من مجلس الإدارة اعتراضًا على سياسة المجلس وتدهور أوضاع النادي في الفترة الأخيرة.

وسلم عضو المجلس الاستقالة مساء أمس الأحد، لمدير النادي أيمن عبدالعليم، في انتظار عرضها على المحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس نادي

المنيا لمناقشتها.

كان محمد أحمد شحاتة بعيد جدًا عن الأجواء في المجلس خلال الـ4 أشهر الأخيرة في ظل اعتراضه على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة التي تسببت في تراجع نتائج فريق الكرة الذي يصارع الهبوط

للدرجة الثالثة.

وعلمنا من مصادرنا أن نجل "الراحل" أحمد شحاتة أحد أساطير المنيا ورئيس النادي الأسبق، دخل في خلاف مع مجلس الإدارة الحالي منذ 4 أشهر، اعتراضًا على بعض القرارات، ليبتعد عن اجتماعات المجلس في الفترة الأخيرة قبل أن يتقدم باستقالة رسمية.

ويحتل فريق المنيا المركز التاسع في جدول مجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة، وهو أحد المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثالث.