تقدم محمد أحمد شحاتة، عضو مجلس إدارة نادي المنيا "تحت السن" باستقالة رسمية من مجلس الإدارة اعتراضًا على سياسة المجلس وتدهور أوضاع النادي في الفترة الأخيرة.
وسلم عضو المجلس الاستقالة مساء أمس الأحد، لمدير النادي أيمن عبدالعليم، في انتظار عرضها على المحاسب عاطف عبدالجابر، رئيس ناديالمنيا لمناقشتها.
كان محمد أحمد شحاتة بعيد جدًا عن الأجواء في المجلس خلال الـ4 أشهر الأخيرة في ظل اعتراضه على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة التي تسببت في تراجع نتائج فريق الكرة الذي يصارع الهبوطللدرجة الثالثة.
وعلمنا من مصادرنا أن نجل "الراحل" أحمد شحاتة أحد أساطير المنيا ورئيس النادي الأسبق، دخل في خلاف مع مجلس الإدارة الحالي منذ 4 أشهر، اعتراضًا على بعض القرارات، ليبتعد عن اجتماعات المجلس في الفترة الأخيرة قبل أن يتقدم باستقالة رسمية.
ويحتل فريق المنيا المركز التاسع في جدول مجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة، وهو أحد المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شحاتة يتقدم باستقالته من مجلس إدارة نادي المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.