الزمالك يفوز على بنها في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة اليد

أقيمت اليوم مباراة بنها ونادى للزمالك في دور ال 16 من بطولة كاس مصر لكرةاليد على الصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي حيث فاز نادي الزمالك 38/20 ، في حضور أعضاء مجلس إدارة وجماهير نادي بنها الرياضي . في حضور أعضاء مجلس إدارة وجماهير نادي بنها الرياضي . جاءت المباراة فى احتفالية كروية خرجت بشكل لائق من الفريقين والجماهير المشاركة فى متابة ومشاهدة المباراة وفى وجود الاجهزة الامنية بأستاد بنها الرياضى والجماهير المشاركة فى متابة ومشاهدة المباراة وفى وجود الاجهزة الامنية بأستاد بنها الرياضى أقيمت المباريات برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة.

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