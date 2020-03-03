برشلونة يعرض “70 مليون يورو ولاعبين” على الإنتر لضم لوتارو مارتينيز

قدمت إدارة نادي برشلونة أول عروضها من أجل انتشال المهاجم “لوتارو مارتينيز” من خطر الإصابة بفايروس كوروتا بمدينة ميلانو، والتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويعتبر الهدّاف الأرجنتيني هدفًا سابقًا لنادي برشلونة، حيث سعى الفريق الكتلوني خلفه في شهر يناير الماضي، ولكن إدارة النيراتزوري أبت التفريط به في منتصف الموسم.

ويبدو أن هزيمة “الكلاسيكو” الأخيرة ضد ريال مدريد، دقت ناقوس الخطر داخل فريق برشلونة، وجعلت إدارة النادي الكتلوني تحضر لإجراء تدعيمات في أكثر من مركز خلال صيف 2020.

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وفقد برشلونة صدارته للدوري الإسباني، بخضوعه على ملعب السانتياجو بيرنابيو، بهدفين دون رد، في مباراة فقدها رفاق “ليونيل ميسي” خلال آخر 20 دقيقة.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتلونية أن هناك ثمة عرض ناقشه مسؤولو البارسا مع إدارة الأفاعي، يتضم التفريط في الثنائي “أرتورو فيدال” و”نليسون سيميدو” لصالح فريق الجوزيبي مياتزا، بالإضافة إلى دفع 70 مليون يورو، من أجل السماح برحيل لوتارو.

وخرجت الصحيفة ذاتها للتحدث في صباح اليوم الثلاثاء، وتشير إلى وجود 4 صفقات قادمة في صيف 2020، من أجل تدعيم تشكيلة المدرب “كيكي سيتين” للموسم الجديد.