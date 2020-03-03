ما مصير أولمبياد طوكيو 2020 بعد فيروس كورونا؟ هل تلغى أم تؤجل؟

أصبح مصير أهم دورة للألعاب الرياضية على مستوى العالم “الأولمبياد” مُهددًا، بسبب فايروس كورونا “الخبيث”، الذي اجتاح العالم، وسبب إصابات وحالات وفاة في مختلف البلدان والقارات.

وبات من غير المسموح حاليًا في العديد من الدول، إقامة تجمعات في شتى المجالات، واتخذت السلطات قرارات بإلغاء وتأجيل أحداثًا رياضية وغير رياضية، خوفًا من تفشي الفايروس، ومن ضمن الأحداث المهدد إقامتها دورة طوكيو 2020.

وألمح وزير الأولمبياد الياباني اليوم الثلاثاء بوجود بند في عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية، يسمح بتأجيل الألعاب الصيفية حتى نهاية العام، وسط مخاوف من أن يجبر تفشي فيروس كورونا اللجنة الأولمبية الدولية على إلغائها.