برشلونة يُخطط لبناء فريق “جديد” حول ميسي .. ويستهدف تدعيم 4 مراكز في صيف 2020

يبدو أن هزيمة “الكلاسيكو” الأخيرة ضد ريال مدريد، دقت ناقوس الخطر داخل فريق برشلونة، وجعلت إدارة النادي الكتلوني تحضر لإجراء تدعيمات في أكثر من مركز خلال صيف 2020.

وفقد برشلونة صدارته للدوري الإسباني، بخضوعه على ملعب السانتياجو بيرنابيو، بهدفين دون رد، في مباراة فقدها رفاق “ليونيل ميسي” خلال آخر 20 دقيقة.

وخرجت صحيفة “سبورت” في صباح الثلاثاء، لتشير إلى وجود 4 صفقات قادمة في صيف 2020، من أجل تدعيم تشكيلة المدرب “كيكي سيتين” للموسم الجديد.

ويهدف الرئيس “جوزيب بارتوميو” لترك انطباعًا جيدًا لدى جماهير البلاوجرانا، تحسبًا لعدم انتخابه ثانية في انتخابات عام 2021، وسيُلبي طلبات الجهاز الفني، التي تحدثت عن أربعة تدعيمات قادمة.

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ويخطط سيتين لمواصلة بناء فريقًا “جديدًا” في الكامب نو، يتمحور حول البولجا “ميسي”، الذي سوف ينقل خبرات سنواته الأخيرة في البارسا للاعبين الجدد، ويساعدهم على التأقلم.

وعلى ذمة الصحيفة الكتلونية، سوف تتعلق الصفقات القادمة بخطي الدفاع والهجوم، عن طريق ضم قلب دفاع جديد وظهير أيمن، بجانب التعاقد مع جناح ورأس حربة.

ومن المنتظر رؤية أكثر من نجم يرحل عن صفوف برشلونة في الصيف القادم، على رأس هؤلاء ثنائي وسط الميدان “إيفان راكيتيتش” و”أرتورو فيدال”، بجانب احتمالية مغادرة الظهير البرتغالي “نيلسون سيميدو” كذلك.