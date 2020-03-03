رياضة | ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير فرنسية، ان ريال مدريد تراجع عن التعاقد مع الصفقة التي طلبها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وكانت تقارير عالمية، قد أكدت أن ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان على رأس الأندية المهتمة بالفوز بخدمات بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’ الفرنسي، أن بوجبا قد يستمر مع الفريق الإنجليزي لمدة عام آخر مع تفعيل بند تمديد التعاقد لمدة موسم من أجل تكوين شراكة مع اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز .

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وأشار الموقع إلى ما سبق وأن أعلنته صحيفة ’’مانشستر إيفنينج نيوز’’ أن بوغبا أبلغ زملائه في الأسابيع الأخيرة أنه يستعد للرحيل في نهاية الموسم.

بينما في الوقت نفسه، أكد الموقع أن نادي ريال مدريد الإسباني بات خارج المنافسة على ضم اللاعب في الصيف المقبل.

وأوضح أن إدارة الفريق الملكي التقوا مؤخرًا مع مينو ريولا لإخبار وكيل الأعمال الإيطالي الهولندي أنهم لا يخططون للتفاوض بشأن نقل بوجبا.