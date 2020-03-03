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رياضة | ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

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حدد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة شروطه لتجديد عقده بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين من .

 

كشف موقع "جول" العالمي عن أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.

 

 

 

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