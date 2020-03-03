رياضة | ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة شروطه لتجديد عقده بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

كشف موقع "جول" العالمي عن أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.