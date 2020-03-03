رياضة | مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصائب الكلاسيكو.. ليونيل ميسي يهدد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة أزمة في تجديد عقد ليونيل ميسي نجم الفريق بعد خسارة مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ذكر موقع جول العالمي أن ميسي طلب صفقات سوبر لبرشلونة مقابل الموافقة على التجديد ويتقدمهم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وشدد ميسي على إدارة برشلونة ضرورة ضم لاعبين من الصف الأول ونسيان الفترة الماضية بالتعاقد معه لاعبين من الصف الثاني عالميًا لا يصلحون لقلعة كامب نو.