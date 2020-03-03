رياضة | نجم الزمالك يؤكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يؤكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب النادي قبل السفر لتونس مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك لتونس في الخامسة مساء اليوم برئاسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

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وشهد التدريب مشاركة يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم في حين أدى عبدالله جمعة تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وجاء المران في مجمله خفيف من الناحية البدنية، وركز الجهاز الفني بشكل أكبر على الجانب الخططي.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ذهاب دور الـ 8 من دوري ابطال إفريقيا.