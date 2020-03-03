رياضة | مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المتوجهة إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي بإياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد أربعة حراس مرمى وهم محمد أبو جبل ، ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي، في حين تم استبعاد محمد عبد الغني للإصابة.

كما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد وعبد الله جمعة وكريم بامبو من قائمة الأبيض.

وجاءت قائمة الأبيض على النحو التالي:

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