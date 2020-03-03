رياضة | مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهدت القائمة تواجد أربعة حراس مرمى وهم محمد أبو جبل ، ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي، في حين تم استبعاد محمد عبد الغني للإصابة.
كما استبعد كارتيرون كل من عمر السعيد وعبد الله جمعة وكريم بامبو من قائمة الأبيض.
وجاءت قائمة الأبيض على النحو التالي:
محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى
محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط
مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم