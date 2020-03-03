رياضة | هل تؤدي ثورة ميلان المقبلة لرحيل النجوم ؟

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يبدو وأن رياح التغيير أصبحت وشيكة الحدوث على إدارة نادي ميلان الإيطالي، في ظل الأنباء المتواردة حول تغييرات جذرية في إدارة كرة القدم.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن مجموعة إيليوت المالكة لنادي ميلان، قدمت عرضاً لمدة ثلاث أعوام للألماني رالف رانجنيك ومعاونيه، للإشراف على إدارة فريق كرة القدم، خلقاً للثنائي زنفومير بوبان وباولو مالديني.

وأضافت التقارير، أن بعض لاعبي الفريق، بات مستقبلهم محل شك، في ظل التغييرات المنتظرة.

وأول تلك الأسماء هو السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفتيش، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، ويمتلك خيار التمديد لمدة عام.

ورغم إعجاب إيفان جازيديس، المدير الرياضي لميلان بما قدمه إبرا، إلا أنه ألمح لوجود شكوك حول مستقبله بعد رحيل مالديني وبوبان.

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وثاني الأسماء هو الحارس الدولي جيانوليجي دوناروما، والذي قد يغادر الفريق، بعد تحديد سقف لرواتب اللاعبين يقدر بـ2 مليون يورو، بينما يرغب في الحصول على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

أما عن ثالث الأسماء، فهو اللاعب المعار من فرانكفورت الألماني أنتي ريبيتش، والذي أظهر مستوى ملفت منذ بداية النصف الثاني من الملفت.

وتسعى الإدارة لتحويل إعارة اللاعب لبيع دائم، ولكن ذلك مرتبط بعملية بيع أحد نجوم الفريق مثل لوكاس باكيتا أو دوناروما.

ويعد الإسم الرابع هو الدانماركي سيمون كايير، والذي يلعب معاراً حتى نهاية الموسم، وتميل الإدارة لإنهاء إعارته، بعد أن أتى للفريق بطلب من مالديني وبوبان.

ويحل ميلان غداً الأربعاء ضيفاً على ملعب أليانز ستاديوم، لمواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد أن تعادلا ذهاباً بنتيجة 1-1.