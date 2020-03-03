رياضة | كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة القلعة البيضاء التي تطير مساء اليوم إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

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محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط

مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم