رياضة | حطب يفتتح المؤتمر العربي للرياضة والقانون بحضور حسن مصطفى وأشرف صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب يفتتح المؤتمر العربي للرياضة والقانون بحضور حسن مصطفى وأشرف صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمببة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد دول البحر المتوسط صباح اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم".

يدور المؤتمر حول قانون الرياضة وإرساء مبادىء تسوية المنازعات الرياضية والذي يشهد محاضرات متنوعة لعدد من رموز القضاء والقانون المصري.

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يشهد المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني مناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالتحكيم الرياضي مثل المنشطات وعقود اللاعبين والإحتراف وإنشاء شركات المساهمة الرياضية في المجال الرياضي.

يختتم المؤتمر بعد غد الخميس في مقر اللجنة الأوليمبية المصرية بزيارة لمتحف اللجنة الأوليمبية المصرية ومركز التسوية والمنازعات الرياضية وعرض تطبيقات عملية في قضايا التحكيم الرياضي.

حضر المؤتمر الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وناصر النبلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية والدكتور عادل السن مستشار المنظمة والمنسق العام للمؤتمر والمستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس ادارة نادي الزهور ,بالإضافة إلي أعضاء مجلس ادارة اللجنة وعدد كبير من رؤساء الاتحادات الأوليمبية وغير الأوليمبية ورجال القانون .