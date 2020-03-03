رياضة | مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي": فايلر لم يطلب تغيير الطاقم الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي": فايلر لم يطلب تغيير الطاقم الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما تردد حول رغبة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في تغيير الطاقم الطبي بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة اليوم لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه لا نية لتغير الجهاز الطبي، ولم يتقدم المدير الفني بأي طلبات بشأن تحقيق ذلك.

وأضاف: " الجهاز الفني يصب تركيزه حاليًا على المواجهات المرتقبة خلال الأيام المقبلة، خاصةً الإفريقية والتي يستعد فيها لمواجهة صن داونز بدور الربع نهائي".

وتابع: "من غير المعقول أن يطلب الجهاز الفني هذا الأمر في ذلك التوقيت، خاصةً أن الجهاز الطبي يقوم بدوره على أكمل وجه، وتأخر عودة اللاعبين للملاعب تعود لبرامجهم التأهيلية".

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية ضد صن داونز الجنوب إفريقي، عندما يحل عليه ضيفًا عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفوز بهدفين دون رد بمباراة الذهاب في القاهرة".