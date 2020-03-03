رياضة | مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يجهز ضربة موجعة لريال مدريد في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير صباح اليوم الثلاثاء أن توتنهام هوتسبر يفكر في دخول السباق مع ريال مدريد للحصول على خدمات جناح وولفرهامبتون واندررز أداما تراوري.

تم ربط اسم تراوري بعدد من أفضل الأندية الأوروبية بعد أن ظهر كواحد من الرجال الذئاب الرئيسيين على مدار السبعة أشهر الماضية طوال الموسم.

وأفادت تقارير سابقة إن ريال مدريد يراقب أداما تراوري قبل تقديم عرض كبير في الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ،فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو سيقدم أيضًا عرضًا للحصول على خدمات أداما تراوري قبل الموسم المقبل.

وعلى الرغم من توقيع ستيفن بيرجوين مؤخراً ، إلا أن جوزيه مورينيو يريد إضافة تراوري إلى تشكيلة الفريق الأول.

بالإضافة إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا والذي ترك أكثر من ثلاث سنوات في عقده ، من غير المرجح أن يفكر الذئاب في أي عروض تقل قيمتها عن 60 مليون جنيه إسترليني في هذه المرحلة من تطورهم.