رياضة | حكم مباراة صن داونز.. تاريخ من الأزمات لبكاري جاساما ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم مباراة صن داونز.. تاريخ من الأزمات لبكاري جاساما ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة من القلق الشديد على جماهير النادي الأهلي ومسئوليه، تجاه الحكم الجامبي بكاري جاساما، الذي يقود مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك لما يحمله الحكم الشهير من فأل غير سعيد للأهلي وجماهيره؛ نظرا لارتكابه العديد من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتائج بعض المباريات التي قادها للأهلي في مسابقات دوري الأبطال الإفريقي خلال السنوات الماضية.

ويمتلك بكاري جاساما تاريخا غير موفق إلى حد كبير في إدارته لمباريات الأهلي الإفريقية، ويعتبر توليه قيادة مباريات الأهلي الإفريقية بمثابة ناقوس خطر يهدد دائما نتائج تلك المباريات؛ بسبب قراراته العكسية تجاه لاعبي الأهلي بأخطائه التي تسببت من قبل في حرمان الأهلي من تحقيق الفوز بل وخسارة اللقب الإفريقي، ووداع دوري الأبطال في أكثر من مناسبة.

وتبقى علاقة بكاري جاساما مع الأهلي وجماهيره دائما متوترة للغاية؛ نظرا للظلم الواضح الذي يتعرض له لاعبو الأهلي في المباريات التي يقودها الحكم الشهير، وهو ما سرب العديد من مشاعر القلق والخوف لدى الأهلي وجماهيره؛ من أن يواصل بكاري أخطاءه التحكيمية الشهيرة في مباراة السبت المقبل أمام صن داونز، وتلعب قراراته غير الموفقة في أغلب الأوقات ضد الأهلي، في التأثير سلبا على نتيجة المباراة لصالح صاحب الأرض والجمهور في مدينة بريتوريا التي تقام بها المباراة.

ويميل بكاري جاساما في العديد من المباريات إلى تحجيم لاعبي الأهلي داخل الملعب، بجانب كثرة إنذاراته التي توتر المباريات، فضلا عن صافرته التي لا تتوقف دائما في مواجهات الأهلي، والتي معها يتسبب في إبطال فاعلية وخطورة الأهلي بالبطء.

وتستعرض السطور التالية تاريخ بكاري جاساما في إدارته لمباريات الأهلي، والتي حملت في أغلبها نتائج غير موفقة للأهلي تحت قيادة هذا الحكم ، الذي يبقى بمثابة فأل غير طيب على الأهلي وجماهيره.

- في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2011 خلال مباراة الوداد البيضاوي بالقاهرة يوم في 17 يوليو 2011 بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل 3-3 واحتسب بكاري جاساما ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي سجل منها وائل جمعة هدفًا.

- دوري أبطال إفريقيا 2012

مباراة الأهلي واستاد مالي في باماكو يوم 29 أبريل 2012، في ذهاب دور 32 لدوري الأبطال وانتهت بفوز استاد مالي بهدف للا شيء.

- كأس السوبر الإفريقي 2013

مباراة الأهلي وليوبارد الكونغولي بالقاهرة في كأس السوبر الإفريقي يوم 23 فبراير 2013 وفاز الأهلي 2-1.

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- إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 مباراة عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، يوم 10 نوفمبر 2013، مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وفاز الأهلي 2- صفر، وطرد شريف عبد الفضيل لحصوله على إنذارين في الدقيقتين 31، 83.

- دوري أبطال إفريقيا 2015

مباراة ذهاب دور الـ 16 مع المغرب التطواني بالمغرب يوم 19 أبريل 2015 وفاز المغرب التطواني 1- صفر.

- دوري أبطال إفريقيا 2017

مباراة زاناكو الزامبي بالإسكندرية يوم في 13 مايو 2017 بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

- إياب نهائي دوري الأبطال 2017

مباراة الوداد البيضاوي المغربي بالدار البيضاء يوم 4 نوفمبر 2017، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز الوداد 1- صفر، تحامل الحكم على الأهلي في كثير من القرارات، وظهر ذلك في احتساب مخالفات وهمية لصالح الوداد، وكانت أهم الأخطاء التي تغاضى عنها الحكم عدم احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الأهلي، عندما قام مدافع الوداد بدفع وليد أزارو في صدره بإهمال ليشير الحكم باستمرار اللعب في قرار خاطئ من الحكم، واحتساب تسللين وهميين على أزارو، بجانب عدم احتساب الوقت بدل من الضائع بدقة؛ نتيجة توقف اللعب كثيراً خاصة عندما أشعلت جماهير الوداد الألعاب النارية فامتلأ الملعب بالدخان.

- ربع نهائي دوري الأبطال 2018

مباراة حورويا الغيني بالقاهرة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا يوم 22 سبتمبر 2018، وفاز الأهلي 4- صفر.

- ربع نهائي دوري الأبطال 2019

مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي بالإسكندرية، يوم 13 أبريل 2019،، وظهر الحكم بمستوى سيئ فتغاضى عن احتساب هدف صحيح للنادي الأهلي سجله جونيور أجايي، وترك لاعبي صن داونز يضيعون الوقت، بجانب توتره الزائد فتأثرت قراراته التحكيمية سلباً.