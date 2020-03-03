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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستسافر، مساء اليوم، لتونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي ضمت القائمة كلًا من:

محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، في حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبدالشافي، في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد عنتر، في خط الوسط، ومصطفى محمد وكاسونجو، في خط الهجوم.

ويغيب عن القائمة كل من محمد عبدالغني وعبدالله جمعة وعمر السعيد.

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