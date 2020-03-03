هل سيتم تأجيل "الأولمبياد" بسبب فيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

جهزت اللجنة الأولمبية الدولية أوراقها من أجل عقد اجتماعات هامة للمجلس التنفيذي بشأن تاثير فيروس كورونا على أولمبياد طوكيو هذا العام.



وتحدث الرئيس توماس باخ للصحافيين لدى وصوله إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية "نحن جميعا في كامل صحتنا ونتطلع إلى الاجتماع".

ويعد المسؤول عن إتخاذ القرار في اللجنة الأولمبية الدولية هو المحامي الألماني والبطل الأولمبي السابق في السلاح، المعروف بالتمسك بمواقفه في الأزمات.

وكانت اللجنة الأولمبية ومنظمو أولمبياد طوكيو 2020، قد أكدت الألعاب المقررة في الفترة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس ستمضي قدما كما هو مخطط رغم تفشي الفيروس وأنه لا يوجد خطة بديلة.

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ورغم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية حول العالم بسبب إنتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الصين، وانتشر في أكثر من 60 دولة من بينها اليابان، التي وصل عدد المصابين فيها إلى حوالي ألف بالإضافة لوفاة 12.

وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في البرلمان، اليوم الثلاثاء، "بأن عقد طوكيو يسمح لها بتأجيل الألعاب حتى نهاية العام".

وحتي الآن تحاول اللجنة الأولمبية الدولية عدم مناقشة أي شيء بشكل علني حتي لا تتورط في اَي قرار تتخذه، لأنه لا يعرف ما هي أبعاد انتشار الفيروس.

وقالت أنيتا دي فرانتز نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لدى وصولها إلى الاجتماع "لن أثير أي تكهنات بشأن أولمبياد طوكيو".