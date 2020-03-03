برشلونة يعترف بالتقصير في حق ديمبيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

غاب عثمان ديمبيلي عن عدد كبير من مباريات فريقه الكاتالوني نظرًا لتعرضه للإصابات خلال الموسمين الماضيين، حيث تعرض ديمبيلي للإصابة في الجزء العلوي من وتر العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن.



وتأكد غياب عثمان ديمبيلي عن فريق برشلونة لمدة ٦ أشهر، بعد إجرائه لعملية جراحية في فنلندا خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: "فإن البرنامج التدريبي لا يمنح نجوم برشلونة الحمل البدني الكافي من أجل الركض بشكل طبيعي في المباريات، وهو ما يعني أن مستوى التدريبات أقل من مستوى المباريات بكثير".

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وكشفت الجريدة، "أن عثمان ديمبيلي هو المتضرر الأكبر؛ لأن ما يقدمه اللاعب في التدريبات لا يتجاوز 20% من إجمالي ما يقدمه في المباريات وهو ما يوضح أسباب إصابته المتكررة خلال المباريات".

وأضافت الصحيفة: “برشلونة اعترف بتقصيره في حق اللاعب عثمان ديمبيلي واعترف أيضا بتحمله لمسؤولية الإصابات المتكررة للنجم الفرنسي”.

وذكرت الصحيفة الفرنسية تصريحات طباخ ديمبيلي، والتي قال فيها: “لا وجود لطعام سريع التحضير أو مشروبات غازية، ديمبيلي اليوم محترف للغاية، وأصبح يتناول طعاماً صحياً، أسماك بحر وخضروات”.

وتابعت: “ديمبيلي كان يعتقد بأن موهبته لوحدها ستكون السبيل للنجاح ولكنه نضج وتعلم والآن يوجد جدول واضح لتناول الطعام الصحي حيث استبدل الكولا بالعصير الطبيعي، كما أنه لا يخرج للاحتفالات”.