شكرا لقرائتكم فتحي مبروك عن عودة عبد الله السعيد للأهلى: صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلى ، أن عبد الله السعيد لاعب الأهلى السابق و بيراميدز الحالي ، اتخذ القرار المناسب في حياته وفقا لما يراه ، بالرحيل عن القلعة الحمراء، والانتقال إلى نادى أخر .

وقال مبروك في تصريحات لقناة أون تايم سبورت ، أن مصر بها المثير من البدائل لتعويض عبد الله السعيد ، ففي الأهلى نجد محمد مجدى قفشة ، وفى مختلف الأندية هناك عدد كبير من اللاعبين قادرين على تعويض رحيله ، و سد مكانه .

وعن عودة عبد الله السعيد للأهلى مرة أخرى قال مبروك " صعب " في ظل المبادئ التي يتحلى بها النادى الأهلى قائلا : " صعب عبد الله يرجع الأهلى تانى ، لأن الأهلى نادى مبادئ "

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كان عبد الله السعيد قد صرح انه فضل الانتقال للأهلي عن الزمالك عام 2011 وهذا لرغبته في اللعب للقلعة الحمراء وعرض المصري كان الأعلى ماديًا ولكنه اخترت الأهلي للحصول على البطولات سواء المحلية أو الأفريقية وفي بداية مشواره مع الأهلي واجهته ظروف صعبة خاصة في ظل أحداث الثورة ومذبحة بورسعيد قبل أن تعود الحياة الكروية من جديد".

وأشار عبدالله السعيد، أنه لا يفكر في إنهاء مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي لانه دائمًا لا ينظر للمستقبل وكان لا يفكر في الاحتراف في مرحلة الناشئين على الرغم من أنه تلقي عروض من بعض الإوروبية ولكنه تخوف من خوض التجربة و لو عاد به الزمن سيخوض الأحتراف لأنه كان سيفرق معه كثيرًا في مشواره الكروي".

وجدد عبد الله السعيد عقده مع نادى بيراميدز لمدة 3 سنوات، وأعلن اللاعب فى تصريحات تليفزيونية، أنه جدد عقده مع ناديه الحالى، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم التحدث مع أى من مسئولى الزمالك للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأنها محادثات بين وسطاء فقط