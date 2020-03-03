شكرا لقرائتكم فايلر يسبق الأهلي لمعاينة ملعب التدريب استعداد لمواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه مبكرا إلى ملعب التدريب في مدينة بريتوريا، الذي يستضيف تدريبات الفريق ابتداء من اليوم.

وسبق فايلر وجهازه المعاون، الفريق في الوصول إلى ملعب التدريب بنصف ساعة، لمعاينة الملعب.