شكرا لقرائتكم استقالة محمد شحاته من مجلس إدارة نادي المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم محمد أحمد شحاته، عضو مجلس إدارة نادي المنيا "تحت السن" باستقالة من مجلس الإدارة اعتراضا على سياسة المجلس وتدهور أوضاع النادي في الفترة الأخيرة والاقتراب من الهبوط للقسم الثالث.

وكان محمد أحمد شحاته بعيد جدا عن الأجواء في المجلس خلال الـ4 شهور الأخيرة في ظل اعتراضه على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والتي تسببت في تراجع نتائج فريق الكرة الذي يصارع الهبوط للدرجة الثالثة.

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وكشفت مصادر أن نجل "الراحل" أحمد شحاته أحد اساطير المنيا ورئيس النادي الأسبق، دخل في خلاف مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة عاطف عبدالجابر منذ 4 شهور، اعتراضا على بعض القرارات، ليبتعد عن اجتماعات المجلس في الفترة الأخيرة قبل أن يتقدم باستقالة رسمية.

ويحتل فريق المنيا المركز التاسع في جدول مجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة وهو أحد المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثالثة.