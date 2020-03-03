شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. الأحمر يجري تعديل على ملعب التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعديلا على الملعب الذي ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي. Advertisements ووضع رينيه فايلر المدير الفني للفريق، برنامج التدريبات التي تقام في الصالة عصرا حتى موعد مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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